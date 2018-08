Davoli – Vasto incendio distrugge serre per coltivazione di ortaggi

Un vasto incendio si è verificato a Davoli Marina lungo le sponde del fiume Ancinale. Arbusti e macchia mediterranea interessati dal rogo. Da diverse ore 15 unità del comando provinciale vigili del fuoco, distaccamento di Soverato, Chiaravalle Centrale e la squadra boschiva di Catanzaro, sono stati all’opera per circoscrivere le fiamme.

Il rogo ha distrutto alcune serre adibite a coltivazioni di ortaggi. Tanto panico e numerose le richieste pervenute in SO115. Sul posto inviato anche il Direttore Operazioni di Spegnimento per l’eventuale coordinamento di mezzo aereo e non si registrano feriti.

Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio e le temperature elevate e il vento caldo hanno reso difficoltose le operazioni di spegnimento. Un vigile del fuoco, durante l’intervento, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi ed attualmente sotto osservazione.