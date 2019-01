Davoli – Venerdì 25 Gennaio convegno-dibattito “Marginalità e Volontariato”

Venerdì 25 gennaio ore 18 presso la biblioteca pubblica vincenziana di Davoli Marina inaugurazione dell’evento Marginalità e Volontariato con convegno – dibattito e apertura della mostra fotografica personale di Ljdia Musso.

La mostra rimarra’ aperta fino al 26 gennaio dalle 16:30 alle 19: 00.

Organizzato da Emmaus Catanzaro in collaborazione col gruppo vincenziano di Davoli per celebrare il dodicesimo anniversario della scomparsa dell’Abbe Pierre, fondatore del movimento Emmaus International, l’evento mira a sensibilizzare le comunità locali sul tema delle marginalità sociali.

Gli scatti realizzati da Ljdia Musso in Francia raccontano le vite degli “invisibili”che affollano le strade delle nostre metropoli.