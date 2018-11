Decadenza Sindaco, ALBA per Satriano: “Presenteremo ricorso”

In merito alla sentenza del Tribunale di Catanzaro riguardante l’incompatibilità di Teodoro Aldo Battaglia alla carica di sindaco, il gruppo politico ALBA per Satriano e il sindaco Teodoro Aldo Battaglia rispettano la decisione del Giudice (nonostante presenti degli errori che definire marchiani sarebbe un eufemismo), ma non la condividono.

Proprio per questo e per tutelare i 1239 elettori che hanno scelto Teodoro Aldo Battaglia come sindaco di Satriano, e non Alessandro Catalano, che non rispettando la decisione popolare ha presentato un ricorso sottoscritto da soli 40 cittadini, verrà certamente presentato ricorso in Appello.

Nel frattempo l’Amministrazione Comunale andrà avanti nel suo operato, guidata dal sindaco Aldo Battaglia.

Amministrazione Comunale di Satriano