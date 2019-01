Delfino spiaggiato, inutili i tentativi di salvarlo

Nel pomeriggio di ieri un esemplare femmina di Stenella Striata è stato recuperato nelle acque antistanti il litorale di Nicotera Marina. Nonostante le proibitive condizioni del mare personale della Guardia costiera di Nicotera Marina e della locale Stazione dei carabinieri, coadiuvato da alcuni cittadini e dai volontari della Protezione civile di Nicotera, hanno recuperato il delfino lungo circa due metri.

Con estrema difficoltà il cetaceo è stato portato sulla battigia dove era presente personale del Servizio veterinario dell’Asp di Vibo e dell’associazione Mare Calabria (Marine Animal Rescue Effort) per garantire le cure necessarie.

Successivamente al recupero, l’esemplare di delfino è deceduto a causa delle già critiche condizioni di salute. Il cetaceo è stato quindi affidato all’istituto Zooprofilattico per stabilire le cause del decesso. Resta ora da capire se l’esemplare recuperato nel pomeriggio di ieri sia lo stesso trovato al mattino da alcuni pescatori e dagli stessi rimesso in mare, oppure se si tratti di un altro esemplare.