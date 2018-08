Deteneva dosi di marijuana e hashish in casa, 50enne arrestato

Nella serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 50enne catanzarese, Andrea Gallelli, in quanto trovato in possesso di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto per fatti specifici, era stato sottoposto ad un controllo nel corso del quale aveva destato il sospetto che nella propria abitazione potesse custodire degli stupefacenti. Pertanto è stata eseguita una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti, complessivamente, circa 200 grammi di marijuana suddivisi in 8 involucri dal peso variabile, oltre a ulteriori 5 grammi circa di hashish ripartiti in 4 dosi.

Il tutto, occultato in svariati punti dell’abitazione, è stato sequestrato unitamente a due bilancini di precisione e 4 piante di marijuana dell’altezza variabile tra i 70 e i 120 cm, che aveva sul balcone di casa. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.