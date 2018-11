Deteneva illegalmente 13 cardellini, denunciato

I militari della Stazione Carabinieri Forestale hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Castrovillari un uomo che deteneva cardellini illegalmente. L’uomo non ha fornito alcuna documentazione attestante la lecita provenienza dei cardellini rinvenuti dai militari durante una perquisizione nella corte della sua abitazione in località Vigne di Castrovillari.

In particolare sono stati rinvenuti, molti dei quali chiusi in gabbiette di legno, 13 esemplari di volatili appartenenti ad una specie particolarmente protetta. Si e’ quindi proceduto al sequestro dei cardellini affidati alle cure del CRAS di Rende (Centro per il Recupero della Fauna Selvatica) che in seguito, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, li ha rimessi in liberta’.

I cardellini sono specie protetta che non e’ possibile detenere se non si dimostra la legittima provenienza. Per questo l’uomo e’ stato denunciato per violazione alla legge 157 per detenzione di fauna protetta. I cardellini, come tutte le altre specie appartenenti alla famiglia dei Fringillidi, sono commercializzati nel mercato clandestino, sostenuto dalla forte domanda del collezionismo amatoriale.