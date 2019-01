Dieci auto distrutte da un incendio

Dieci autovetture presenti all’interno di un deposito di auto usate sono andate in fiamme in mattinata per cause ancora in corso di accertamento a Fitili, frazione del comune di Parghelia.

Per spegnere l’incendio si sono portati sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta una squadra operativa del distaccamento porto ed un automezzo di supporto della sede centrale.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco dopo le ore 13.30.