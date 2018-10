Disagi all’Ospedale di Soverato: “Basta! Siamo esasperati!”

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono delusa non è possibile che l’accettazione dell’ospedale di Soverato a tutt’oggi funzioni a singhiozzo.

Io sono una persona che a sempre parlato bene dell’ospedale ma ora non è possibile che per prenotare anche una semplice impegnativa per fare analisi tipo inr per fibrillazione atriale bisogna alzarsi la mattina presto per poi fare a gara e discutere per chi è il primo a prendere il numero elimina code per poi stare lì almeno mezza giornata se va bene.

Mi domando perché il nuovo programma installato non va’ bene?. Da chi dipende? Speriamo che questa situazione si possa risolvere al più presto perché noi utenti siamo esasperati. Grazie.

A.C.