Disagi all’ospedale di Soverato

Riceviamo e pubblichiamo:

Vorrei far presente a chi di dovere, e quindi informare, dei disagi che stiamo vivendo da alcuni giorni al cup dell’ospedale di Soverato. Per prenotare una visita o esami di laboratorio, siamo costretti ad essere già in ospedale all’alba per riuscire a prendere un numero, gli impiegati sono solo due, non riescono a sfoltire il lavoro, si tratta di file interminabili, tutto questo succede perché hanno cambiato i programmi dei computer, senza dare il tempo necessario per aggiornarsi.

Dalla direzione più volte informata e anche se sotto i loro occhi, tutto tace, ogni giorno è sempre peggio, per vidimare una ricetta bisogna recarsi più volte in ospedale sperando che si riesca a prendere un numero. Vedere persone all’alba buttate sulle sedie ad aspettare l’apertura del numeratore, e vederli litigare per chi è arrivato primo, non è degno di un paese civile, come assistere anche a scene di ressa per prendere un numero.

Se non ci sono impiegati, esiste la mobilità, che i responsabili del cup si diano una regolata, onde evitare cose peggiori.La malattia non sta ad aspettare, che i responsabili si diano da fare e si mettano una mano sulla coscienza.

Giovanna