Diversi danni in Calabria per il maltempo, scoperchiata una chiesa nel crotonese

Sono molti i danni e i disagi per la forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha imperversato in diverse zone della Calabria, ed in particolare tra le province di Catanzaro e Crotone. L’area del Crotonese è stata investita da una tromba d’aria che ha scoperchiato la chiesa di località Setteporte di Rocca di Neto.

I Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la struttura. Diversi gli interventi dei vigili anche nella località Corazzo di Scandale per rimuovere alberi caduti che intralciavano viabilità. Danni e disagi anche nel Catanzarese, dove sono stati registrati allagamenti in tutta la fascia ionica. Tra i centri più colpiti ci sono Botricello, Cropani, Sellia Marina e Catanzaro lido.

La Protezione civile ha riscontrato il superamento del livello tre di pioggia, con altissimo rischio, in diverse zone della Presila catanzarese, dove la viabilità ha subito problemi per allagamenti e piccoli smottamenti. Rallentamenti in diversi tratti della statale 106.