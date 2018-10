Domani a Catanzaro incontro della Casa Delle Donne

La Casa delle Donne di Fimmina Tv arriva a Catanzaro, giovedì 18 ottobre alle 11 nella sala del pianoforte del Comune, per presentare il progetto “La rete delle amministratrici” promosso dalla Casa guidata dalla giornalista Raffaella Rinaldis ed edito dall’associazione non profit Consulting Prodest, destinato alle donne che si trovano o si sono trvate ad amministrare un Ente pubblico locale.

Un progetto ambizioso e anche utile per la creazione di una rete che sostiene le azioni dei Comuni a garanzia dei diritti e della democrazia paritaria, avendo a cuore l’attività delle nuove amministratrici, soprattutto neo-elette, per innovare e accrescere la cultura degli enti locali sulle tematiche delle pari opportunità e creare una solida base di informazioni, scambi e buone prassi.

Tra gli obiettivi più importanti vi è, inoltre, l’empowerment nei campi della progettazione e della cooperazione.

In una Calabria dove la donna sta vivendo un momento di consapevolezza forte e matura, fondamentale diventa il sostegno di donne tenaci e consapevoli che guardando ai percorsi passati si rivolgono al futuro e alle nuove generazioni.

Ed è per questo che si parlerà anche delle battaglie di stretta attualità, quelle per una più ampia rappresentanza politica femminile e per la doppia preferenza nella legge elettorale, vittima della “politica del rinvio”, fino una più ampia e quantomai libera discussione sulla “Fimmina”, termine la cui versione dialettale racchiude le caratteristiche della donna calabrese: forte, testarda, dura e determinata.

Anche gli uomini sono invitati!