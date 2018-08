Domani a Soverato il decimo compleanno di “Noi Che”

Siete tutti invitati, domani, martedì 14 agosto al Noa Club (presso il Marinella Beach Village) di Soverato per festeggiare il decimo compleanno di “Noi Che”. L’evento a tema anni ottanta più famoso della costa jonica taglia un traguardo importante e in giro c’è aria di festa. Tantissime le richieste stanno giornalmente arrivando agli organizzatori, facile, quindi, prevedere l’ennesimo sold-out per la festa più bella e imitata in Calabria.

Martedì 14 agosto tutti al Noa Club di Soverato. Tutti gli ingredienti per l’ennesimo successo ci sono tutti. La location tanto per incominciare: bella, ampia, comoda e suggestiva. Il Noa Club di Soverato è uno dei locali storici della movida jonica. Un luogo che riesce a trasmettere forti emozioni con la pista da ballo tra il lungomare e l’arenile della Perla dello Jonio, per scenario il Golfo di Squillace e per tetto un cielo di stelle con il chiarore della Luna ad illuminare donne e uomini che ballano e si divertono riascoltando i migliori successi della discomusic.

Dopo la location, l’altro ingrediente unico di Noi Che è il ricco e variegato programma. Quello che possiamo anticipare è che la serata del 14 agosto sarà memorabile specialmente per coloro che amano i più bei successi della discomusic. Sarà un vero e proprio percorso musicale tra le principali colonne sonore dei film dei mitici anni 80. La selezione, curata da Freddy Dj, siamo certi, farà emozionare tutti grazie ad un mix di musica e video sincronizzati tra loro. Freddy è ormai considerato, a giusta ragione, un decano in Calabria della musica anni ottanta e, ne siamo certi, grifferà con la sua musica questa storica edizione.

E oltre la location e il programma, quello che rende unica Noi Che è la bella gente che ogni anno si ritrova per vivere almeno per una notte le emozioni e le suggestioni degli anni ottanta fino al sorgere del nuovo giorno.

Si consiglia di acquistare i biglietti presso le seguenti prevendite: Dadada Beach Village Montauro, Bar Pasticceria Dolci Momenti Catanzaro, Ristorante La Cabana a Stalettì e Marinella Beach Village Soverato. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare le pagine social su Facebook e Instagram.