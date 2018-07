Domani sera il concerto dei The Kolors al Parco Le Fontane, ingresso gratuito

Mentre impazza il nuovo singolo “Come le onde”, il brano che sta scalando rapidamente le classifiche grazie al suo mood delicato e intenso, impreziosito dal featuring di J-Ax, che incanta gli ascoltatori attraverso il racconto di una storia d’amore fatta di andate e ritorni, i The Kolors arrivano in Calabria.

E precisamente a Catanzaro lido, al Parco Le Fontane, dove domani sera, mercoledì 18 luglio, terranno l’unico concerto a ingresso gratuito della regione, con inizio alle ore 21.30. L’evento rientra nelle tappe del Frida tour, che prende il nome dalla omonima canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo, che sintetizza al meglio i suoni le caratteristiche del tour: percussioni decise mischiate sapientemente a suoni pieni e rotondi che richiamano quelle tribali di ritmi pellerossa, si alternano a suoni morbidi e leggeri.

Ma l’evento del Parco Le Fontane del 18 luglio non è solo musica: ad impreziosire la serata, è stata lanciata l’iniziativa “la notte degli extra-Saldi”. A partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 00.30, i negozi aderenti all’iniziativa proporranno per poche ore ulteriori sconti rispetto a quelli già previsti dal periodo dei saldi.

Un’occasione impedibile per fare shopping a prezzi eccezionali ed ascoltare dal vivo una delle band italiane più forti in circolazione.

L’organizzazione logistica del concerto dei The Kolors al Parco Le Fontane è a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese.