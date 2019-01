Domenica 20 gennaio l’Arcivescovo Mons. Bertolone ordinerà un giovane diacono

Domenica 20 gennaio, alle ore 17,30, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, conferirà il sacro ordine del Diaconato al giovane Saverio Menniti che ha espletato la formazione quinquennale filosofica, teologica e spirituale nel Seminario Teologico regionale “San Pio X” di Catanzaro.

Il giovane ha maturato la vocazione vivendo la spiritualità del Movimento Apostolico e già da diversi anni ha un fratello presbitero, don Diego Menniti.

Al diacono saranno imposte le mani dall’Arcivescovo non per il sacerdozio, ma per un ministero. Infatti, sostenuto dalla grazia sacramentale nel ministero della liturgia, della predicazione e della carità, servirà il popolo di Dio, in comunione col Vescovo e il suo presbiterio. Potrà amministrare il Battesimo, distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire le nozze, portare il viatico ai moribondi, proclamare la Sacra Scrittura per istruire i fedeli, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali e dirigere il rito funebre.

La comunità diocesana, grata al Signore il per dono delle vocazioni, sosterrà il giovani candidato con la preghiera, affinché viva con gioia e pienezza questa nuova missione di evangelizzazione in preparazione al sacerdozio ministeriale.