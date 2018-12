Domenica 23 Dicembre a Soverato lo spettacolo “Raccontami la storia del Natale”

Si svolgerà domenica 23 dicembre al teatro comunale di Soverato, lo spettacolo “Raccontami la storia del Natale”, promosso e diretto da Teresa Romeo dirigente dall’Asilo Nido Caramella, di Davoli Marina.

Il piccolo spettacolo è stato ideato per raccogliere proventi destinati, attraverso l’associazione di volontariato Sassolini, al reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pugliese- Ciaccio di Catanzaro.

Protagonisti saranno i bimbi del nido, dai 18 mesi ai 5 anni di età, i quali anche grazie alla gentile partecipazione dell’attore soveratese Antonio Pittelli, compiranno un “salto”nel passato per ripercorrere la storia della nascita di Gesù.

L’iniziativa intende creare momenti di condivisione e di riflessione sul grande valore del Natale , in un momento storico particolare in cui diventa fondamentale l’idea della solidarietà, della comunione e della

Vicinanza, particolarmente a chi vive condizioni di disagio.

L’asilo Nido Caramella attraverso la sua direttrice, da tempo, è impegnato a costruire percorsi didattici di qualità per i bambini, favorendo un senso di consapevolezza e di libertà, che in questo caso, si esprime attraverso la dimensione artistica,. Inoltre aiuta la sensibilizzazione della comunità ad attivarsi sinergicamente.

Lo scopo finale, è di devolvere concretamente proventi ad una struttura di eccellenza del nostro territorio, ed è bello che tutto ciò avvenga attraverso l’impegno di piccoli bimbi, che rappresentano il nostro domani, portando sul palcoscenico il vero senso di questa festa che celebra l’amore per il prossimo, soprattutto in questo caso, per altri bimbi che stanno vivendo momenti di sofferenza.