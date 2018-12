Domenica 23 dicembre Riccardo Scamarcio al MAXI Contè Supermercato

Il Gruppo ICS offre un momento di convivialità ai catanzaresi nella sede di viale Cassiodoro a Santa Maria di Catanzaro

Dopo la partecipata e piacevole inaugurazione del 2 dicembre scorso, alla presenza dell’attore Gabriel Garko, il Gruppo ICS, titolare del MAXI Contè Supermercato – organizza e regala alla propria clientela e ai catanzaresi un momento fuori, all’insegna della convivialità cogliendo l’occasione per uno scambio di auguri natalizio davvero speciale alla presenza di uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico italiano ed internazionale: Riccardo Scamarcio.

L’attore pugliese, reduce dal successo dell’ultimo film – che porta la firma della regista Valeria Golino e con Valerio Mastrandrea – Euforia, sta per uscire in tutte le sale con un thriller italiano, ben confezionato, affiancato dalla splendida Miriam Leone, dal titolo “Il Testimone invisibile”, sarà a Catanzaro – in viale Cassiodoro n.59 nel quartiere Santa Maria – il prossimo 23 dicembre alle ore 18 per incontrare i suoi fan e quanti vorranno festeggiare con il MAXI Contè l’antivigilia di Natale.

Giovane ma affermato, determinato e passionale come il Sud, Riccardo Scamarcio è il testimonia ideale dell’evento organizzato da Gruppo ICS al MAXI Contè, importante iniziativa imprenditoriale di un Gruppo made in Calabria che nell’ultimo anno, con la forza delle idee, della passione e dell’impegno ha saputo affermarsi a livello nazionale nella grande distribuzione organizzata, soprattutto nella distribuzione di pellet.