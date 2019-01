Domenica 27 gennaio a Soverato la manifestazione podistica “Stradonbosco”

Domenica 27 gennaio si svolgerà a Soverato la tanto attesa “Stradonbosco” , manifestazione podistica a passo libero, organizzata dall’ Oratorio Salesiano.

“La Stradonbosco” si colloca all’interno delle numerose iniziative proposte in onore di San Giovanni Bosco, i cui festeggiamenti si concluderanno il 31 gennaio.

Tale iniziativa segue una lunga tradizione che ha visto generazioni prender parte alla corsa o alla passeggiata per le strade principali della città, ed è occasione di incontro tra le diverse generazioni della comunità soveratese, oltre che a rappresentare un forte richiamo anche per i paesi limitrofi. Lo sport diviene momento fondamentale soprattutto per i più giovani, quando riesce ad aggregare a divertire e a far veicolare valori fondamentali quali l’amicizia, la lealtà, l’onestà e il rispetto di sé e degli altri.

L’evento sportivo, sarà preceduto dalla celebrazione della Santa Messa alle ore 9,45 . A seguire è previsto il raduno in Piazza Maria Ausiliatrice con partenza alle ore 10.45.

Il percorso sarà intervallato da più punti ristoro oltre a quello allestito nel cortile dell’Oratorio presso il quale è fissato il traguardo finale.

Al termine della gara, avrà luogo la premiazione dei primi tre classificati delle diverse categorie.

Vi aspettiamo numerosi per vivere un momento di gioia e allegria ! Ma sarà anche un’ occasione per sostenere le tante attività dell’Oratorio: quest’ anno l’incasso sarà destinato all’acquisto di un impianto audio.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso il foyer dell’Oratorio Salesiano.