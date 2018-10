Domenica 28 ottobre IRAMA sarà al Centro Commerciale Due Mari per incontrare i fan

Attesissimo appuntamento con IRAMA al Centro Commerciale Due Mari per domenica 28 ottobre a partire dalle 15.00. L’artista vincitore della XVII edizione di Amici Di Maria De Filippi ha caratterizzato l’estate musicale con il suo album Plume, (certificato doppio platino) in vetta alla classifica per 11 settimane, e il tormentone Nera, triplo disco platino nonché brano con più streaming dell’estate.

A pochissimi giorni dall’uscita del nuovo album “Giovani” è già primo in classifica su iTunes Italia ed è andato letteralmente a ruba in pre order negli store digitali.

“Giovani” è un disco eclettico, che racchiude al suo interno diversi colori che arrivano dalle varie influenze di Irama. Nel disco si trovano sonorità che vanno dal rock al funk, dal pop con richiami degli anni ’80 al soul, da atmosfere più elettroniche all’intimismo della musica acustica. Il concept è semplice: liberare i diversi gusti musicali di Irama e spaziare tra diversi generi, tenendo sempre a fuoco l’identità dell’artista.

Il cantautore dichiara che arrivare al master di “Giovani” non è stato un processo semplice: “I vari impegni del radio tour e degli instore da un lato hanno lasciato pochi momenti per la scrittura dei brani, dall’altro lato sono stati però fonte di storie e momenti di vita da raccontare. Come sempre, infatti, i miei testi attingono interamente da esperienze di vita reale”.

“Bella e rovinata” è il primo singolo, che racconta una storia d’amore un po’ rude, e il rapporto forte tra un uomo e una donna che hanno bisogno l’uno dell’altra. Un brano che vuole raccontare l’amore reale, senza per forza essere una favola. Due persone vuote che hanno il coraggio di viversi per quello che sono realmente, e completarsi a vicenda.

Per accedere al firma copie di domenica 28 ottobre al Centro Commerciale Due Mari è sufficiente essere in possesso del cd “Giovani” e aver scaricato il pass (entro il 27 ottobre alle 21.00) presso i totem presenti nel mall del Centro.

Si ricorda che l’accesso all’area firmacopie avverrà secondo il numero riportato sul pass, il che permetterà ai fan di dedicarsi ad altro nell’attesa.