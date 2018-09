Domenica 30 settembre la 42^ StraSoverato di corsa su strada

L’ASD CRISAL SOVERATO, con il patrocinio del Comune di Soverato, sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) organizza la manifestazione podistica 42^ Strasoverato di corsa su strada su un percorso di 8 Km circa.

La gara è riservata ai tesserati FIDAL ed ai tesserati agli enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera), purché in regola con il tesseramento 2018 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. Alla gara sono ammessi, inoltre, i possessori della RUNCARD FIDAL esibendo in originale agli organizzatori certificato di idoneità all’attività agonistica per l’atletica leggera. Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato per le 09.00 per la gara podistica competitiva, per la gara non competitiva e per il Fitwalking di domenica 30 settembre presso il bar “Centofiori” di Soverato. Inizio previsto per le ore 10.30.

PROGRAMMA TECNICO

Gara prevista per i bambini (età 4 anni in su), il ritrovo è presso il “Wang Bar” di Soverato alle ore 09.00, costo di partecipazione è di 5,00 €.

Gara non competitiva categoria unica M/F di 3 giri del circuito per un totale di 4.8 km circa. La partecipazione è aperta a tutti a passo libero senza limiti di età con un costo di iscrizione di

6,00 €, così come previsto anche per Fitwalking. La gara competitiva vedrà la premiazione dei primi tre m/f giunti al traguardo. È previsto il servizio docce al campo “Nunzio Marino”.

PROGRAMMA GARA AGONISTICA COMPETITIVA ED ISCRIZIONI

La gara competitiva è riservata ai tesserati Fidal, EPS e Runcard categoria unica (Allievi,Junior,Promesse) M/F e Senior Master M/F. Circuito da 1,6 km da percorrere 5 volte per un totale di 8 km circa.

L’iscrizione per i tesserati Fidal deve essere effettuata esclusivamente sul sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro le 24:00 del 27 settembre 2018.

Gli atleti appartenenti agli Enti di promozione sportiva e gli atleti RUNCARD possono inviare l’iscrizione via email a cr.calabria@fidal.it fino alle 24:00 del 27 settembre 2018.

Per tutti gli atleti EPS, l’iscrizione dovrà essere effettuata dal presidente dell’associazione sportiva su carta intestata con dichiarazione che gli atleti sono in regola col tesseramento EPS e l’idoneità agonistica. Gli atleti RUNCARD dovranno allegare all’iscrizione relativo tesserino e copia certificato medico, il cui originale dovrà essere presentato il giorno della gara al ritiro del pettorale.

Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare all’organizzatore ed al CR (se prima della manifestazione) o direttamente sul campo gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della Società e copia del documento d’identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l’esclusione a poter partecipare alla gara. Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di un ammenda di € 10,00, oltre alla quota di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato Regionale. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di Runcard) o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionate con la FIDAL, potrà essere accettata dagli organizzatori.

La quota d’iscrizione alla gara competitiva è di € 10,00 da versare al momento del ritiro del pettorale. A ciascun iscritto verrà consegnato un pacco gara (pacco gara garantito per i primi 150 iscritti in generale alla manifestazione).

CLASSIFICHE E PREMI

Le classifiche saranno stilate dai giudici della FIDAL. Servizio di rilevazione cronometrica tramite chip elettronici.

Saranno premiati per la categoria maschile:

• il 1°,2° e 3° classificato assoluto vincitore della 42^ Strasoverato 2018

• i primi tre classificati della categoria unica (All/Jun/Pro/Sen)

• i primi tre classificati delle categorie (35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre) Saranno premiati per la categoria femminile:

• la 1°, 2° e 3° classificata assoluta vincitrice della 42^ Strasoverato 2018

• A partire dalla 4° classificata sino alla 15°

RESPONSABILITA’ E PRIVACY

Con l’iscrizione alla Strasoverato l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danno a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della strada.

Inoltre l’atleta dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano portarlo a rischio nel corso dell’evento.

Con l’iscrizione alla Strasoverato, ai sensi del D.Lgs n°196 del 30/06/2003, l’atleta dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela della privacy e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

VARIE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia, in particolare alle norme e regolamenti FIDAL. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento, per motivi di forza maggiore.

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI

ASD CRISAL SOVERATO Località Soverato

Email frustagli_gerardo@hotmail.it Info 333-1688887 Prof. Salvo Criscuolo