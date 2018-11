Domenico Amoroso è il nuovo Presidente della Pro Loco di Borgia

È stato eletto l’altro ieri, lunedi 26 novembre, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione, a sua volta nominato dall’assemblea dei soci Pro Loco. Subentra all’Ing. Mauro Salvatore che si era dimesso lo scorso mese per motivi personali.

Del nuovo consiglio, alcuni vi entrano per la prima volta, fanno parte Maria Calabretta (eletta segretaria), Emilia Vatrano (consigliere), Daniela Migliazza (consigliere) e Saveria Maiuolo (consigliere).

“Il mio primo ringraziamento va all’ ingegnere Salvatore Mauro – ha detto Domenico Amoroso subito dopo l’elezione – che nel suo anno di mandato ha condotto la Pro loco borgese in modo dignitoso. Grazie anche per il forte sostegno dimostrato per la mia candidatura. La Pro loco – ha aggiunto Domenico Amoroso – è un sodalizio, il cui sviluppo si intreccia con gli ultimi 30 anni di vita della città di Borgia, la sua mission è quella di provvedere al miglioramento e alla crescita turistica del luogo in cui opera, per questo faremo il possibile per riprendere, la dove interrotti, i rapporti esistenti con tutti gli operatori economici del settore turistico e culturale. Avrà particolare attenzione il rapporto con il Comune di Borgia e con le varie associazioni del paese. Lavorare insieme per ottenere il massimo del risultato, in termini turistici e di crescita culturale della città, delle frazioni e delle borgate. Riprenderemo alcune manifestazioni che, con il tempo, si sono fermate. La collaborazione con le altre Pro loco dei paesi limitrofi sarà indispensabile per fare rete e per unire le forze, in un momento storico in cui l’isolamento non porta da nessuna parte e dove solo unendo le forze e coordinandosi nella realizzazione degli eventi si può ottenere il meglio.

Lavoreremo,insieme al vice Presidente, al segretario, al tesoriere Rocco Panduri e con il resto del direttivo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, mettendo a disposizione la nostra esperienza professionale, la conoscenza profonda della città e tutto il nostro impegno.”

Il nuovo organigramma del direttivo pro loco è così composto:

Domenico Amoroso (Presidente)

Giuseppe Tavano (Vice Presidente)

Maria Calabretta (Segretario)

Rocco Panduri (Tesoriere e Vice-Segretario)

Giuseppe de Santis (Magazziniere)

Daniela Migliazza (Consigliere)

Saveria maiuolo (Consigliere)

Emilia Vatrano (Consigliere)

Rosario Tavano (Consigliere)

Paolo Narda (Consigliere)

Revisori dei conti: Marco Lapiana, Bruno Feroleto e Assunta Lanatà

Prossimi eventi in cantiere:

Serata natalizia al centro sociale anziani,

Santa Claus house to house

Carnevale borgese

Cuzzupa Day.. e tanto altro.