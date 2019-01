Donna investita ed uccisa sulla Statale 106

Ancora un incidente mortale sulla statale 106 all’altezza di Corigliano Rossano. Una Peugeot che viaggiava in direzione Taranto si è trovata di fronte un pedone.

L’impatto è stato fatale, sembrerebbe si tratti di una donna di nazionalità straniera, nonostante il guidatore dell’auto sia intervenuto a soccorrere la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, e gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso. Ennesima tragedia sulla statale della morte.