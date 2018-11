Donne irlandesi stuprabili se indossano un perizoma

Cork, Irlanda. Una diciassettenne viene stuprata da un ventisettenne. Il giudice lo assolve.

Lo so cosa state pensando! Sembrava che solo l’Italia avesse giudici poco giudiziosi. Invece no, signori. Nella cattolicissima Irlanda ci sono toghe altrettanto aberranti.

Il bello della questione è che (e va tenuto bene in considerazione) lui, lo stupratore, era difeso da una donna. E che il giudice ha avallato con forza le motivazioni di questa signora del foro di San Patrizio. Ciò che ha scandalizzato l’opinione pubblica biancoverde (e lo credo bene!) è stata la motivazione dell’assoluzione. La prova “schiacciante” per la difesa è stata che la ragazza indossasse un perizoma. Avete sentito bene. Un perizoma. Pensa tu che donnaccia!!! Ma leggiamo le dichiarazioni del legale, Elizabeth O’Connell: “Guardate il modo in cui era vestita, indossava un perizoma con la anteriore in pizzo. Le prove escludono la possibilità che lei sia stata attratta dall’imputato e fosse aperta ad incontrare qualcuno e stare con qualcuno?” Cioè, la ragazza avrebbe indossato un perizoma con la anteriore in pizzo perché aveva in mente di andare a letto con qualcuno. Frase, quella della avvocatessa, che forse nemmeno nel medioevo avrebbero pronunciato e che sentirla dalla viva voce di una donna, fa veramente rivoltare lo stomaco. E forse, sempre nel medioevo, nemmeno l’inquisitore più crudele avrebbe assolto qualcuno per una motivazione tanto abietta.

Invece nel 2018, succede. Eccome se succede.

Appena la notizia è stata diffusa dai media in tutto il territorio nazionale, molte donne irlandesi hanno iniziato a riversarsi per le strade e a postare foto dei propri perizoma sui Social, utilizzando l’hashtag #ThisIsNotConsent, ovvero “questo non è consenso“. Perizoma e tanga sono stati sventolati come bandiere, alcuni sono stati anche lasciati sui gradini della scalinata del Tribunale di Cork che ha emesso la sentenza.

Però agli irlandesi maschi suggerisco una cosa. Non appena siete certi che l’avvocatessa sia uscita di casa con indosso un perizoma, beh! scatenate l’inferno.

Gianni Ianni Palarchio (Blog)