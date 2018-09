Doppio secondo posto per il calabrese Iaquinta a Vallelunga

Straordinario weekend per il pilota calabrese, che macina punti e risultati in un finale di stagione rovente

Il pilota cosentino Simone Iaquinta si conferma sul circuito romano di Vallelunga in uno straordinario ed emozionante weekend di Carrera Cup Italia, il campionato monomarca griffato Porsche. Iaquinta ha concluso al secondo posto, sfiorando il successo, sia in gara uno che in gara due, con uno sprint straordinario in questo rovente finale di stagione.

Gara 1

Con il grande fine settimana del Mugello ancora in mente, Iaquinta ha bissato con una prestazione di altissimo livello. Una gara condotta in maniera attenta e calcolatrice, senza forzature e in attesa di eventuali errori avversari. La 911 curata da Ombra Racing – Centro Porsche Catania ha risposto alla grande alle esigenze di velocità e tenuta del pilota calabrese, garantendogli quella stabilità necessaria al conseguimento di un grande risultato.

Gara 2

Nella seconda uscita del weekend romano, mantenere il passo non era facile. Se possibile, Iaquinta ha stupito ancora di più, andando a sfiorare la vittoria con un leggerissimo ritardo dal primo e un largo distacco nei confronti del terzo in classifica. Una prestazione eccellente per un grande finale di stagione, in attesa ora dell’ultima uscita stagionale sul circuito di Imola, dal 5 al 7 ottobre.

“Sono riuscito a trovare una tranquillità che mi permette ottenere prestazioni migliori. Oggi ho gestito bene la gara, ho sudato tanto per superare un avversario. Ho provato fino all’ultimo a vincere la gara ma il primo in graduatoria ha “aperto le ali” e non me la sono sentita di forzare. Sono felice per questo ritrovato feeling con il podio, e devo ringraziare il mio team per aver lavorato tanto insieme a me. Festeggiamo questa vittoria e attendiamo Imola, con la consapevolezza che possiamo chiudere alla grande questo campionato”.