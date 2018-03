Due auto distrutte dalle fiamme nella notte a Catanzaro

Squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro sono intervenute questa notte, in via Madonna del Pozzo nel quartiere di Gagliano per incendio autovetture. Attimi di panico vissuti dagli abitanti della zona, numerose le chiamate giunte in S.O.

Due le auto completamente distrutte una Fiat Grande Punto ed una Ford BMax mentre una terza, una Ford Ka, riportava solo lievi danni causati da irraggiamento termico.

L’incendio si è inoltre propagato ad alcune cassette in plastica stipate a poca distanza e agli alberi adiacenti.

Dalle verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine dolosa del rogo. Ulteriori accertamenti in atto, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Le fiamme altissime ed il fumo denso e acre hanno creato non poche preoccupazioni ma, fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate.