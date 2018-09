Due incontri in Cittadella su aeroporti di Crotone e Reggio Calabria

Il Presidente della Giunta regionale, on. Mario Oliverio, ha promosso due distinti incontri, con i Sindaci dei Comuni del crotonese e il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sulle problematiche degli aeroporti di Crotone e dello Stretto nel quadro dell’obiettivo strategico dello sviluppo di tutto il sistema aeroportuale regionale. Agli incontri hanno partecipato il Presidente di Sacal Arturo De Felice, con lo staff tecnico, il Sindaco di Crotone Ugo Pugliese e quelli della provincia ed il Sindaco della città metropolitana, Giuseppe Falcomatà.

In relazione all’aeroporto di Crotone è stato sottoscritto un accordo riguardante sia il contributo, attraverso le royalties, degli otto comuni dell’area costiera, nonché degli altri enti locali della provincia di Crotone. Ciò crea le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo ulteriore dello scalo crotonese per il prossimo triennio.

In relazione all’aeroporto dello Stretto, sono stati esaminati i problemi connessi al potenziamento strutturale e alle possibili collaborazioni tra la Città Metropolitana e Sacal nella gestione dei servizi commerciali e di promozione turistica del territorio.

“La scelta del potenziamento di tutto il sistema aeroportuale calabrese – ha dichiarato il Presidente Mario Oliverio – è una scelta irreversibile. Dopo una infausta stagione che ha portato al fallimento delle gestioni di Reggio Calabria e Crotone, con la gestione unitaria da parte di Sacal degli aeroporti calabresi, si è aperta una stagione nuova. Le riunioni di oggi hanno consentito un notevole passo avanti nella collaborazione tra Regione, Comuni interessati e Sacal”. “E’ auspicabile -ha concluso Oliverio- che anche i parlamentari, espressione delle forze di governo, diano un contributo con atti concreti, allo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese”