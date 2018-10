È calabrese la pizza più buona d’Italia

La pizza più buona in Italia? A Rende. Lo afferma TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, che ha reso noto le migliori pizzerie e le migliori città per la pizza in Italia, sulla base di milioni di recensioni e opinioni dei buongustai di TripAdvisor. Le migliori pizzerie e le migliori città per la pizza sono state determinate prendendo in considerazione la qualità e quantità di tutte le recensioni e delle recensioni che menzionano la pizza, dando maggior peso alle recensioni dell’ultimo anno e a quelle scritte dagli italiani.

La sorpresa arriva, dunque, da Rende, con la pizzeria “N’Ata Cosa”: “Un po’ a sorpresa, la prima pizzeria della Top 10 è in Calabria ma sono Napoli e la Campania a confermarsi regine incontrastate della pizza”.

“Assolutamente una delle migliori pizzerie in città da provare almeno una volta, ma attenzione, potreste ritornare più e più volte”, scrive un recensore a proposito di N’ata Cosa, pizzeria di Rende in Calabria, che si aggiudica dunque lo scettro di miglior pizzeria italiana secondo gli utenti di TripAdvisor. Numerosi recensori la citano come vera pizza napoletana, a dimostrazione che la città partenopea ispira i pizzaioli di tutta Italia.

A Modena si trova invece la seconda classificata Pizzeria da Arturo e il terzo gradino del podio è occupato da Pizzeria ‘O Sarracin di Nocera Inferiore. Anche il resto della classifica è un tour della penisola, isole comprese, da San Vito lo Capo (Pizza e Sfizi, 4°) a Treviso (Pizzeria Spillo, 5°), passando per Golfo Aranci (Pizzeria La Pecora Viziosa, 6°), Torino (Fratelli Pummaro’, 7°), Avellino (Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, 8°) e Giulianova (Pizzeria Dal Cilentano, 9°) e chiudendo con Salerno (Pizzeria La Smorfia, 10°).

Tra le città, Cosenza è nei primi dieci posti. Da poco meno di un anno la pizza napoletana è Patrimonio dell’Umanità e la sua patria non smentisce questo importante traguardo: non solo Napoli risulta la miglior città dove mangiare la pizza in Italia seguita da Salerno, seconda, e in quinta posizione da Avellino ma la Campania domina anche la classifica delle migliori pizzerie con ben tre ristoranti nella Top 10. Terza città della pizza risulta essere Modena seguita da Treviso (4°) mentre nella seconda parte della classifica si susseguono Trapani (6°), Latina (7°), Campobasso (8°), Cosenza (9°) e Cremona (10°). Centro e Sud Italia battono il Nord Esaminando entrambe le classifiche, nonostante spazino su gran parte del territorio nazionale, emerge che il Centro e Sud Italia sono generalmente più apprezzati per la loro pizza, con solo Modena, Treviso, Torino e Cremona a rappresentare le pizzerie nordiche nelle due Top 10.

“In Italia, si sa, è facile trovare un’ottima pizza ma quali sono le 10 pizzerie e città del Bel Paese più apprezzate per la loro pizza? Per scoprirlo, abbiamo esaminato i dati di TripAdvisor e il risultato sono due liste davvero gustose!”, ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia.