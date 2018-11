E’ un Video-Fake quello in cui si denuncia un autovelox nascosto sulla Ss 106 a Montepaone

In queste ore è stato diffuso un video fake in cui anonimamente si argomenta di una rilevazione della velocità da parte della Polizia Municipale di Montepaone.

Questa tesi è del tutto INFONDATA.

L’autore del video, in uno slancio di modestia, crede di essere l’unico a conoscere il codice della strada, e con invidiabile capacità d’immaginazione mette in guardia sulla presenza di vigili urbani “civetta” dotati di un autovelox nascosto e non segnalato nel tratto montepaonese della 106 pronti a multare con l’inganno i malcapitati automobilisti.

Niente di tutto ciò!

Semplicemente si stavano effettuando dei test statistici per misurare il flusso veicolare su quel tratto di strada in previsione di una futura installazione di dispositivi fissi per il rilevamento elettronico della velocità, con relativa segnaletica a norma.

Quindi, nessuna auto “civetta”, nessun vigile “civetta” era presente in questi giorni lungo la SS106 di Montepaone. Occorre essere informati prima di diffondere notizie false altrimenti si rischia, come in questo caso, di fare la figura del pollo. Altro che “civetta”!

Amministrazione Comunale di Montepaone