È uscito “Fell For You” di Elle & The Rest, progetto musicale che nasce a Soverato

È appena uscito “Fell For You”, il nuovo singolo di Elle & The Rest, progetto musicale che nasce e si sviluppa in Calabria, a Soverato.

Elle scrive musica con l’ispirazione che trae dalla vita quotidiana e dalle esperienze che ha vissuto, insieme a tutti i suoi sentimenti. Dall’altra parte “The Rest”, sono i musicisti, le persone che la supportano, i fan, le persone capaci di provare (sentire) qualcosa, persone che lei rispetta e persone in grado di mostrare rispetto l’un l’altro.

Elle è l’iniziale di Lucy Teti, la frontwoman del gruppo. Italo-canadese, classe ’90, già a 10 anni si rende conto che le “formalità” di una scuola di musica non fanno per lei e si forma ascoltando rock americano (Alanis Morissette per citarne una). Spinta dal bisogno di trasmettere le sue emozioni scrive la sua prima canzone a 16 anni, ma la sua umiltà non l’ha portata ad esibirsi in pubblico fino all’età di 25 anni, e da quel momento non si è più fermata! Nell’estate del 2016 registra presso lo studio di registrazione Reservoir Audio di Montreal (Canada) uno dei suoi brani. Inoltre, dal 2007, è ideatrice e conduttrice del programma radiofonico ROCK in FM, nato con l’intenzione di dar spazio alle band emergenti.

“Fell For You” è stata scritta ed incisa con l’intento di catturare in maniera diretta ed immediata l’attenzione di chi la ascolta. Il testo è semplice, la musica orecchiabile ed il suono accattivante. Il testo, scritto da Lucy Teti, nasce in seguito ad un periodo di delusioni della vita, delusioni amorose, ma non solo: emozioni e sensazioni che ognuno di noi può provare nella vita di tutti i giorni. La canzone è stata prodotta, arrangiata e registrata da Vincenzo Maida, componente del gruppo, presso MVM Recording Studio di Soverato. Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è corredato da un videoclip disponibile sul canale YouTube che in poche ore dal lancio ha subito raggiunto numerose visualizzazioni.

Elle and The Rest sono già a lavoro per regalare al pubblico altri brani, in cantiere anche una ballad. Si tratta dunque dell’esordio di un progetto musicale che saprà arrivare dritto all’anima, con la semplicità di un “sentire” tradotto in musica di qualità.