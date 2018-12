Ecco il nuovo calendario per i concorsi al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

Pur in vigenza di un ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato con udienza fissata per il 17 gennaio 2019, l’azienda ‘Pugliese-Ciaccio’ ha reso noto un nuovo calendario per le prove dei concorsi per 18 infermieri e 30 operatori socio sanitari.

Le prove scritte e pratiche per il concorso infermieri sono in programma in 28 e 29 gennaio. La prova orale il 25 febbraio. Per il concorso relativo ai 30 Operatori socio sanitari prova pratica in programma 25-26 gennaio prova orale 18 febbraio.

Come si ricorderà al Consiglio di Stato si sono rivolti alcune decine di candidati che erano riusciti a superare la fase di preselezione svoltasi nel mese di luglio presso la Fondazione Terina di Lamezia Terme.

Fase sospesa per le irregolarità riscontrate prima dalla stessa Azienda ospedaliera e poi dal Tar calabrese.