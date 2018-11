I nuovi consiglieri provinciali capitanati dal neo presidente Sergio Abramo saranno: per il “Centrodestra per la provincia” Antonio Montuoro (FI), Filippo Mancuso, Arena Baldassarre e Luigi Levato; per la Destra Civica Giuseppe Pisano, Fernando Sinopoli ed Ezio Pratico’, per la “Provincia ci lega” Nicola Azzarito Cannella;

Per il Pd Davide Zicchinella, per Area Civica Marziale Battaglia e Gregorio Gallello. I riformisti moderati saranno, invece, rappresentati da Giovanni Costanzo.