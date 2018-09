Ernesto Alecci: “Accetto la sfida. Mi candido alla Presidenza della Provincia”

“A seguito delle numerose sollecitazioni ricevute per assumere la guida di un’ampia coalizione civica e democratica per la Presidenza della Provincia di Catanzaro, dopo alcuni giorni di doverosa riflessione, ho deciso di accettare la sfida”.

“Mi metterò immediatamente al lavoro per la stesura di un Programma di Governo condiviso, per la costruzione della coalizione e delle liste a mio sostegno, a partire da coloro che hanno da subito creduto nella mia candidatura . Sarà per me un onore trovarmi alla guida di una coalizione il cui profilo è quello del “civismo democratico” ed ecco perché intendo operare nel segno dell’apertura e della partecipazione, ponendo al centro del mio agire gli amministratori e le aspettative e i bisogni dei territori”.

“Abbiamo davanti una straordinaria opportunità, che ci porterà a misurarci con la forza espansiva delle nostre comunità e a nutrirci del grande valore dei sindaci e degli amministratori locali, consapevoli del fatto che la Provincia di Catanzaro è oggi un ente solido e un prezioso baluardo di servizi”.