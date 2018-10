Esce il prossimo 5 novembre “Andrea e la montagna” il quinto album degli Arangara

Uscirà il prossimo 5 novembre “Andrea e la montagna”, il quinto album degli Arangara, il gruppo calabrese di musica d’autore apprezzato da alcuni dei più grandi cantautori italiani, primo fra tutti Francesco Guccini e gli indimenticabili Pierangelo Bertoli e Claudio Lolli, che hanno accompagnato dal vivo anche nel suo ultimo tour.

Formato nel 2005 a Bologna da Gianfranco Riccelli, che è voce e autore della maggior parte dei brani, gli Arangara si sono subito imposti all’attenzione di critica, media e pubblico, per i connotati tipici della più autentica scuola cantautorale italiana, impregnata di nuove sonorità, citazioni illustri, impegno sociale e, al contempo, con evidenti richiami alla musica popolare tradizionale.

L’album, prodotto da Elca Sound, contiene nove brani, tra cui la cover di “Ho visto anche degli zingari felici”, in omaggio proprio a Claudio Lolli, scomparso lo scorso agosto a 68 anni, e quella dell’allegra “Smommulando”, canzone tratta dall’album Petipitugna del salentino Mino De Santis. Quattro i brani scritti da Gianfranco Riccelli. A completare l’album, anche tre autentiche gemme: “Un servo e un Cristo”, che si rifà ad un’antichissima canzone siciliana di Leonardo Vigo, dal titolo originale “Lamento di un servo ad un Santo crocifisso”, pubblicata nel 1857 in una raccolta di canti siciliani, e due brani su testi dello scrittore e umorista Stefano Benni: “Cometa” e “Ingorgo d’amore”.

Nutrita la band, caratterizzata dall’altissima caratura di tutti i musicisti, con due importanti e colorate presenze femminili: Gianfranco Riccelli, voce, chitarra acustica, mandolino e armonica, Filippo Scicchitano, basso e contrabasso, Celeste Iritano, voce e percussioni, Valeria Piccirillo, violino, Salvatore Servino, batteria, Maurizio De Paola, pianoforte e tastiere, Giovanni Romeo, chitarra elettrica.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti in questi anni, dal prestigioso “Demo Award” nella finalissima del 2010 di “Demo” di Rai Radio1 di Michael Pergolani e Renato Marengo, come miglior gruppo etno-autorale italiano, al Premio “Una canzone per Bologna” con il brano “Lucio” nel 2013.

In questi anni, il gruppo si è fatto conoscere e apprezzare anche all’estero, dove ha fatto registrare continui sold out dalla Germania al Canada.

Gli Arangara ottengono consensi già all’esordio grazie, in particolare, all’intreccio di voci e suoni, alla vitalità degli arrangiamenti e alla forte presenza scenica dei musicisti, capaci di creare uno spettacolo di forte intensità, arricchito dall’originale presenza della danzatrice.

Vantano partecipazioni a varie ‘compilation’, unitamente a Teresa De Sio, Simone Cristicchi, Eugenio Finardi, Mau Mau, Van de Sfross e molti altri big della canzone d’autore.

Convinto e incessante l’impegno sociale del gruppo: dalla partecipazione al cd con annesso libro ‘Musiche contro le mafie‘, all’organizzazione del “Teatro-Canzone”, finalizzato alla raccolta di fondi per la costruzione di una scuola a Lakka, in Sierra Leone. Questo progetto è stato anche portato in tour in Italia ed in Europa con Carlo Lucarelli, con cui hanno anche collaborato allo spettacolo Giornata della Memoria.

Il nuovo album sarà presentato ufficialmente dal vivo a dicembre a Catanzaro, in uno speciale concerto organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna, che ne cura il booking e le partecipazioni dal vivo.