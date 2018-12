Eventi territoriali Terra Madre Day, visita di gusto e scoperta a Badolato

Eventi territoriali “Terra Madre Day”: sabato 15 dicembre pomeriggio visita di “gusto e scoperta” ad un giovane produttore locale.

La Comunità Terra Madre “Borghi in Comunità” di Badolato e la condotta Slow Food Soverato “Versante Ionico” hanno promosso ed organizzato per Sabato 15 dicembre, ore 17,30, una visita di “Gusto e Scoperta” presso l’azienda “Dolce Fraietta” di Badolato Marina.

Continuano così gli eventi territoriali della manifestazione nazionale “Terra Madre Day” con un’occasione speciale di “visita e scoperta” ai laboratori artigianali e ad alcune fasi di produzione dei gustosi panettoni natalizi prodotti dalla piccola fabbrica badolatese (frutto di ricette tradizionali e di una paziente lavorazione artigianale, senza coloranti e conservanti, 100% naturali).

La piccola fabbrica dolciaria “Dolce Fraietta” è da anni partner del famoso circuito Eataly, nonché azienda produttrice di biscotti e dolci tipici tradizionali “Made in Italy” esportati in giro per il Mondo. La visita, organizzata nel contesto del Terra Madre Day – momento che segna un percorso di “visite” simili ad attività produttive locali avviate lo scorso anno ed in fase di continuo aggiornamento, – si concluderà con una piccola degustazione di dolci e panettoni offerta dai titolari.

Note: per gli interessati, a conclusione della visita, presso gli uffici commerciali dell’azienda sarà possibile acquistare panettoni natalizi e/o altri prodotti dolciari tipici.

Attenzione: per questioni organizzative il numero dei partecipanti è limitato. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giorno Venerdì 14 Dicembre.

Per info e adesioni chiamare al 338-4709111.