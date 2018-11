Federfarma Catanzaro. Progetto di monitoraggio cardiologico e lotta alle malattie cardiovascolari

Il 10 novembre p.v. alle ore 15 presso la sede di Federfarma Catanzaro – via Italia, 81 – Catanzaro – si terrà un corso di utilizzo dei devices e della piattaforma nazionale di telemedicina Digitalcare Farma by Federfarma.

Mediante questa progettualità è volontà di Federfarma Catanzaro, in linea con il segno tracciato da Federfarma Calabria, tutelare la “salute pubblica”, promuovere ed incentivare la “forma mentis” della prevenzione e del monitoraggio clinico tra i pazienti, contribuire all’individuazione precoce delle patologie ed al relativo contingentamento farmaceutico, nonché di rilanciare, affermare e rafforzare l’immagine della Farmacia quale “primo” presidio sanitario del territorio in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni preposte.

In concreto tale progettualità, articolata su un triennio e sviluppata mediante il supporto incondizionato di KRKA, si avvale del ricorso di un ulteriore contingente di devices di telemedicina (che si aggiunge a quanto già presente sul territorio catanzarese) costituito nello specifico da ulteriori 02 misuratori ABPM (c.d. “holter pressori”) e da un holter cardiaco “Mortara H3 plus” con tecnologia digitale a 3 derivazioni simultanee. Tali apparecchiature saranno disponibili, a turnazione, presso ogni singola Farmacia del capoluogo calabrese (non fornita in proprio dal servizio) per un determinato numero di giornate di prevenzione e monitoraggio affinchè la popolazione, debitamente notiziata, potrà accedere, a costi calmierati, all’esecuzione degli esami cardiaci e pressori in modo agevole nel proprio hinterland.

Tutte le operazioni inerenti e occorrenti la progettualità di Federfarma Catanzaro si svolgeranno on-line sulla piattaforma “DIGITALCARE FARMA” di Promofarma e saranno caratterizzate da un’erogazione in tempi rapidissimi di esami diagnostici di “alto livello” refertati da cardiologi di HTN con esperienza ospedaliera decennale (così come in tutte le Farmacie d’ Italia connesse). Caratteristica saliente del progetto è l’omogeneità di dotazione di apparecchiature elettromedicali ospedaliere validate e conformi alla direttiva 93/42/CEE e ss. mm. ed ii., un unico database condiviso nel pieno rispetto delle normative vigenti, la garanzia di uniformità di raccolta dei dati sanitari con permanenza della “storia clinica” del paziente nel relativo D.S.P. (Dossier Sanitario Personale).

Al fine di garantire la migliore assistenza alle Farmacie e al paziente, il servizio nazionale di telemedicina di HTN-PROMOFARMA è dotato di un Centro Servizi Nazionale ad Alta Specializzazione in grado di rispondere h24, 7giorni/7 ed erogare in istante servizi di call center di I°, II° e III° livello. Mediante una semplice conversazione telefonica vi è la possibilità per il farmacista di richiedere la “verifica in conformità” dei dati inoltrati, supporto informatico in modalità di teleassistenza, oppure, una volta ricevuto il referto in formato digitale, di conferire (o far parlare il paziente e/o il suo medico curante) con lo specialista di turno per un chiarimento o un consiglio (c.d. teleconsulto medico – specialistico) il tutto, sempre e direttamente, dalla farmacia.

Emerge netta, ancora una volta mediante questa iniziativa, la volontà di Federfarma Catanzaro ed HTN di contribuire a tutelare la “salute pubblica”, promuovere e incentivare la “forma mentis” della prevenzione e del monitoraggio clinico tra i pazienti, contribuire all’individuazione precoce delle patologie nonché di rilanciare, affermare e rafforzare l’immagine della Farmacia quale “primo” presidio sanitario del territorio.