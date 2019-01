Ferisce a coltellate un ragazzo, 45enne denunciato per lesioni aggravate

Il Commissariato di Polizia di Lamezia Terme ha denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 45enne, S.C., lametino, già noto alle forze dell’ordine, perché resosi responsabile del reato di lesioni aggravate.

Secondo l’accusa, l’uomo nella notte tra giorno 6 e giorno 7 gennaio, dopo aver passato la serata nei vari locali della movida lametina, avrebbe aggredito, senza un apparente motivo, un giovane, che si trovava in compagnia della propria fidanzata davanti ad un locale in prossimità di Corso Numistrano. Il 45enne, dopo aver aggredito verbalmente il ragazzo, avrebbe cercato di colpirlo più volte con un coltello, provocandogli una vistosa ferita ad una mano, per poi allontanarsi.

A seguito di richiesta telefonica al 113, è intervenuto personale della Squadra Volante che, constatato l’accaduto, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, per prestare le cure mediche al malcapitato. Immediate le indagini avviate da personale del Commissariato, che hanno permesso di identificare il responsabile, rintracciato presso la propria abitazione a Sant’Eufemia Lamezia, dove è scattata la perquisizione personale e locale che dava esito negativo rispetto alla ricerca dell’arma da taglio utilizzata per l’aggressione.