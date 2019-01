Fermate a Soverato tre donne sospettate di rubare negli appartamenti

A Soverato la Polizia Municipale, congiuntamente alla Polizia Stradale, ha intercettato e fermato un’autovettura sospetta all’interno della quale si trovavano 3 donne originarie dell’est Europa con numerosi precedenti e condanne per furto con scasso ed altri reati.

Una di loro deve infatti scontare una condanna ad 11 anni ed un’altra era uscita dal carcere lo scorso 12 dicembre.

Presumibilmente, le donne erano in attesa del momento giusto per introdursi nelle case del soveratese, in auto infatti sono stati rinvenuti attrezzi utili a scassinare le serrature delle abitazioni. Le tre sono state poi identificate e trasferite in Questura.

Un grazie sentito per l’impegno delle forze dell’ ordine, arriva dal Sindaco di Soverato, Ernesto Francesco Alecci, che da un post su Facebook, ricorda ai concittadini che “I vigili urbani non sono quelli antipatici che ci fanno le multe. Sono quelli che, mentre gli altri riposano o festeggiano, perlustrano la Città per garantire la nostra sicurezza. “