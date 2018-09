Ferrero assume operai e altre figure in Italia

La Ferrero viene fondata ad Alba, in provincia di Torino, negli anni 40 da Pietro Ferrero, capostipite di una tenace famiglia piemontese arrivata oggi alla terza generazione. Pietro Ferrero cominciò con un piccolo laboratorio di dolci, che in pochi anni diventa una grande azienda espandendosi in tutta Italia.

Negli 50/60 il Gruppo inaugura un grande stabilimento di produzione in Germania e successivamente anche in Francia, estendendosi in poco tempo anche in Europa. Ferrero è quindi in continua espansione nei mercati emergenti e le possibilità di sviluppo professionale e di carriera internazionale nel Gruppo sono tantissime.

