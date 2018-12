Festa di Natale Volley S3 al Palagiovino di Catanzaro con Melissa Donà

Domenica 23 dicembre al Palagiovino di Catanzaro si svolgerà la Festa di Natale dedicata ai mini atleti del Volley S3.

L’evento organizzato da Decatlon Catanzaro con l’ausilio di Antonio Stella (coordinatore tecnico della Joy Volley) e dalla società Volleyball Lamezia rientra nel circuito “Ricominciamo dal Volley S3” del Comitato Territoriale Fipav Calabria Centro. L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 10 e si potranno ammirare i mini atleti che le società iscritte schiereranno in campo e si sfideranno in tante partite. Unico obiettivo: il divertimento!

La Festa di Natale Volley S3 sta diventando anno dopo anno un appuntamento imperdibile per i mini atleti e per le loro famiglie. In questa tappa ci sarà la possibilità di giocare, chiedere suggerimenti, scoprire i segreti della Campionessa d’Italia 2017 Melissa DONA’.

Il tutto inizierà alle ore 10:00 e terminerà alle 12:30 Ogni società può procedere, fino a mercoledì 19 dicembre, all’iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il torneo sarà suddiviso in tutte le categorie del Volley S3, White, Green e Red.

Al termine della manifestazione ci sarà la foto di rito e una sorpresa per tutti i mini atleti e società partecipanti.