Festa per il compleanno Naturium, alla presenza di Fabio Brescacin

“Servono alternative valide per la sostenibilità, il benessere della terra, per gli agricoltori e per l’ambiente”

Cinque anni fa iniziava l’impegno del progetto culturale “Naturium” per la promozione del biologico in Calabria. Dagli incontri ai convegni, fino ai seminari sull’alimentazione sana, sostenibile e naturale. Un traguardo importante che verrà celebrato il prossimo 2 dicembre, a partire dalle ore 18, presso il centro commerciale “Marconi” di Rende (Cs) con tanta musica, degustazioni gratuite e momenti di riflessione sui temi del “gusto” e del “giusto”. Giusto come il prezzo da riconoscere agli agricoltori che portano sulle nostre tavole prodotti biologici e biodinamici di alta qualità, combattendo la più importante battaglia per il nostro pianeta: dare un futuro alla Terra, difendendo, allo stesso tempo, la nostra salute. Per questo con la campagna sul “giusto prezzo” da pagare agli agricoltori i negozi biologici Cuorebio e NaturaSì vogliono fare un primo passo per avviare un nuovo sistema di giustizia sociale e ambientale che dovrà coinvolgere la nostra società nel suo insieme.

“Riconoscere il giusto prezzo è veramente il primo passo da compiere perché l’agricoltura cessi di essere un’attività inquinante e distruttiva del pianeta e una causa di sfruttamento dei braccianti nei campi”, afferma Fabio Brescacin, presidente di EcorNaturaSì. “Consumatori e distributori insieme possono fare molto per invertire questo trend negativo e possono fornire un’alternativa valida a un sistema di produzione e consumo del cibo insostenibile per la terra, per gli agricoltori e per l’ambiente. Il nostro impegno come EcorNaturaSi è di fornire ai nostri clienti un prodotto di qualità, che offra garanzie in termini di giustizia sociale e di sostenibilità ambientale. Un percorso impegnativo anche in termini economici che però ci permette di avere aziende dove si cura la fertilità della terra, la biodiversità, le proprietà nutritive dei cibi, il paesaggio, il benessere di chi lavora” conclude Brescacin.

Ma a Rende si parlerà anche del gusto dei prodotti della filiera “Terre di Ecor” e dei 320 prodotti del paniere “bio per tutti”, una selezione conveniente e di qualità perché tutti possano provare e sperimentare il bio. Non mancherà lo spazio dedicato ai grani antichi e al buon pane fatto in casa, direttamente spiegato dalla presentatrice televisiva, scrittrice e chef Sara Papa. Inevitabile un tuffo nel mondo vegetariano e vegano con l’esperta Annagioia Gaglianò, youtuber che realizza tutorial con ricette “green”. E poi la musica. Ospiti della serata, Elisabetta Eneh (The Voice of Italy) e il cantautore Francesco Scandinavo.

In esposizione, i marchi storici dell’agroalimentare “made in Calabria”, perché uno dei valori di Naturium è la promozione delle risorse positive del territorio. Si ringraziano per la collaborazione i fornitori: Giardini di Thurium, Senatore Vini, Mediterranea Foods, Enervit, Guglielmo S.p.A, Birrificio Arricriati, Ceramiche Ciliberti, Naturemed, Barbieri Altomonte, Callipo Group S.p.A., La Spina Santa, Bergacal, La Cioccolateria, Cosmesi Converso, Bios Line, Panificio di Tessano, Farine di Pietra, Helan, Biscotti Dolce Giorno, +Watt, Mario Squillacioti, Panificio Amendola, A.L.P.A. di Gualtieri M.C. & C. s.a.s., Az. Agr. Granata, EcorNaturaSì S.p.A.

A partire dal 23 novembre fino al 2 dicembre al Naturium di Rende la spesa bio sarà scontata del 10 per cento. Vi aspettiamo!