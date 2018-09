Festival d’Autunno – Sold out il concerto inaugurale di Loredana Bertè

La notizia era attesa. Il concerto inaugurale della XVI edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, che Loredana Bertè terrà il 20 settembre è sold out. Ma è caccia al biglietto anche per i concerti di Toquinho (6 ottobre), Sergio Cammariere (27 ottobre) e Stefano Bollani (8 novembre) proposti nel pacchetto abbonamento fino al 22 settembre.

Sin dalla sua presentazione infatti il cartellone del Festival ha entusiasmato il pubblico per il tema scelto, il Brasile, e per gli interpreti di fama internazionale che assicurano il ritorno della grande musica al Politeama di Catanzaro. L’inaugurazione di Alma brasileira avrà l’energia e la grinta della regina del rock Loredana Bertè, eccellente interprete, tra gli altri, di Carioca, album tributo a Djavan, uno dei maggiori autori del Brasile e fresca vincitrice del premio Power Hits Estate di RTL 102.5.

La sua presenza ha scatenato i fan che hanno voluto da subito assicurarsi la presenza a un concerto attesissimo che vedrà in scena la Berté di sempre, trasgressiva e trascinatrice con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana tra le quali “E la luna bussò”, “Dedicato”, “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “Il mare d’inverno”, “Per i tuoi occhi” e “Mercedes Benz”, accanto alle “brasiliane” “Acqua” ed “Esquinas” . Non mancherà il brano Non ti dico no, inserito nel suo nuovo album Liberté in uscita il 28 settembre.