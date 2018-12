Fiamme distruggono un capannone industriale

Un capannone industriale in Via Emilia a Catanzaro è andato a fuoco. L’incendio, di enormi dimensioni, sembrerebbe essere partito dall’interno della struttura industriale.

La struttura è adibita a deposito e attività commerciale di materiale cartaceo. Sul posto sono giunte cinque squadre e una autobotte della sede centrale dei vigili del fuoco, una autobotte da 25mila litri del distaccamento aeroportuale di Lamezia Terme, una squadra del distaccamento di Sellia Marina e le squadre dei volontari di Girifalco e Taverna.

Sono in corso indagini per accertare la causa dell’incendio. Si registrano ingenti danni a cose ma non a persone.