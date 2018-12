Fiamme in un appartamento, in salvo famiglia

Fiamme in un appartamento di Feroleto Antico, questa mattina, in via Diaz. Sul posto squadre dei vigili del fuooco di Lamezia con supporto di personale e mezzi giunti dalla sede Centrale. Ad essere interessata dalle fiamme, una struttura di due piani fuori terra occupata da un unico nucleo familiare di sette persone di cui due bambini.

Il rogo partito dal caminetto ha completamente distrutto il piano superiore con parziale crollo del tetto. Al momento dell’incendio la famiglia si trovava all’interno dell’appartamento ma è riustita a raggiungere l’esterno dello stabile in zona sicura. Ferito il solo proprietario che, nel tentativo di estinguere l’incendio e recuperare il possibile, ha riportato ustioni alle mani. Lo stesso, ricevute le prime cure dal personale sanitario Suem118 è stato successivamente trasportato in ospedale.

In via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche tecniche lo stabile è stato considerato inagibile per cui il nucleo familiare ha trovato riparo presso alcuni parenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno recuperato vestiario e beni di prima necessità richiesti dai malcapitati. A coordinare le operazioni il Caposquadra Candido del distaccamento di Lamezia Terme ed il funzionario del Comando di Catanzaro I.A. Carè.