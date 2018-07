Fiat-FCA: tutte le assunzioni in corso

Fiat, famosa casa automobilistica e uno dei maggiori gruppi industriali al mondo, fu fondata a Torino da Giovanni Agnelli nel 1899. Nel 1915 l’Azienda entra nei settori siderurgico e ferroviario, iniziando la costruzione della famosa fabbrica del Lingotto, a quei tempi la più grande d’Europa.

Nel 2014 Fiat e il gruppo Chrysler, marchio americano fondato nel 1925 specializzato soprattutto nella produzione di monovolume e di vetture di grandi dimensioni in Nord America, si fondono dando vita ad una nuova società, la FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Oggi la società è una multinazionale che opera in più di 140 paesi con un organico di quasi 236.000 dipendenti. Il Gruppo FCA è spesso alla ricerca di tante figure con esperienza, ma anche senza per le quali sono previsti stage, da inserire in diverse aree professionali. Le figure ricercate sono: … continua a leggere