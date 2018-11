Una Fiat Panda per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltata finendo con il guardrail. E’ successo sulla statale 280 (strada dei due mari) in direzione Lamezia Terme.

A bordo della vettura solo il conducente, una ragazza che non avrebbe riportato gravi feriti. Sul posto i Vigili del Fuco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura ed a prestare i primi soccorsi in attesa dei sanitari del 118.