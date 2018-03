Forza Nuova Catanzaro: “alla nostra passeggiata per la sicurezza una vittima dell’aggressione di Lido”

Sono ricominciate le passeggiate per la sicurezza di Forza Nuova Catanzaro, questa volta era presente una delle vittime dell’aggressione di Lido ad opera di un extracomunitario.

“Nel giro di pochi giorni – dichiarano i responsabili di Forza Nuova Catanzaro – ci sono state delle aggressioni a Catanzaro ad opera di extracomunitari che hanno visto il ferimento di due ragazzi e due carabinieri. Noi, come Forza Nuova, ci sentiamo in dovere di tutelare i cittadini di Catanzaro ed è per questo che abbiamo ripreso le nostre passeggiate per la sicurezza, i nostri presidi di autodifesa popolare. Visto che le istituzioni non riescono ad assicurare la sicurezza nella nostra città, ci pensiamo noi a schierarci a difesa dei Catanzaresi. Non possiamo più tollerare che i nostri concittadini siano sottoposti a questi rischi e pertanto reagiamo a questa situazione a Catanzaro così come nelle altre realtà dove Forza Nuova è presente. Questa volta, con noi, era presente anche una delle vittime delle aggressioni dei giorni scorsi. La sua presenza per noi è stata importante in quanto dimostra che la popolazione è stanca di subire e che riconosce in Forza Nuova e nei suoi militanti gli unici pronti a sacrificarsi per difenderli. La presenza di questo cittadino deve essere di esempio per tutti, siamo tutti in pericolo e dobbiamo essere tutti pronti a difenderci a vicenda. Forza Nuova continua la sua opera a difesa dei diritti e della sicurezza dei cittadini Italiani”.

Alla passeggiata, al fianco del Coordinatore Provinciale Carmelo La Face ed al giovane vittima di aggressione, anche il Coordinatore Regionale Davide Pirillo che ha voluto sottolineare l’importanza di queste iniziative:” Non vogliamo sostituisci alle forze dell’ ordine, ma non possiamo nemmeno tollerare la mancanza di sicurezza che c’è nelle nostre città. Noi come Forza Nuova Calabria continueremo a promuovere queste iniziative affinché non vi siano più aggressioni come quelle accadute a Lido. Da mesi in varie città Italiane Forza Nuova si sta’ distinguendo in quanto unico movimento che realmente tutela i diritti dei cittadini Italiani ed anche con queste iniziative lo dimostriamo. Ci sembra assurdo che stasera, sapendo della nostra iniziativa, le strade di Catanzaro sono piene di poliziotti, ci viene spontaneo chiederci perché questo non accade sempre e perché nessuno, nei giorni normali, non sorveglia questi soggetti che possono diventare una minaccia per i cittadini. Oggi a Catanzaro, domani in altre città. Forza Nuova mantiene le promesse e prosegue la marcia”.