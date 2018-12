FOTO | Straordinario successo per l’Edizione 2018 del “Presepe Vivente: Badolato è culla per Te”

Chiusa con successo a Badolato borgo l’edizione 2018 di un “Presepe Vivente” originale, magico ed emozionante, realizzato in una location unica e suggestiva…

Si è chiusa con uno straordinario successo di pubblico e critica l’Edizione 2018 del “Presepe Vivente: Badolato è culla per Te”. La rappresentazione in scene, realizzata Venerdì 28 Dicembre nell’antico borgo di Badolato, si è sviluppata e snodata lungo le viuzze del suggestivo rione “U Destru” con un itinerario unico, caratterizzato da scene classiche della storia della “Natività” – tratti dai Vangeli dell’Infanzia – e da scene di vita quotidiana rappresentanti il tipico fervore dei nostri villaggi, arricchite da colori e profumi per richiamare il clima palestinese e far entrare lo spettatore in uno scenario magico e suggestivo.

Un percorso originale ed emozionante animato dalla recitazione di circa 80 attori e guidato da diversi accompagnatori dello stesso Comitato Organizzatore. Un successo che arriva da lontano – che ha visto la presenza, dalle ore 15.30 alle ore 21.00, di circa 1000 visitatori – grazie ad una paziente attività di preparazione e allestimento coordinata da un gruppo di giovani ideatori e promotori formato da: Giuseppe Marino, Rebecca Bove, Andrea Napoli, Francesca Marino, Patrizia Froio, Isidoro Ermocida, Andrea Ermocida, Bruno Leuzzi e sostenuto in prims dall’Associazione Culturale “Nicola Caporale”, presieduta da Myriam Rovito.

Anche quest’anno, l’evento culturale, ha vantato: il patrocinio istituzionale del Comune di Badolato con le sue autorizzazioni e col servizio di Polizia Municipale; il supporto delle Parrocchie di Badolato (Ss. Angeli Custodi e Ss. Salvatore) con annesse Confraternite Religiose; le importanti collaborazioni organizzative della Pro Loco Badolato/Unpli Calabria, del Polo di Badolato degli Operatori Turistici di “Riviera e Borghi degli Angeli” per la promozione turistica-culturale e parte del servizio di accompagnatori-guide, del Comitato Locale di Badolato della “Croce Rossa Italia” per il servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso, dell’Associazione Nazionale Carabinieri per il fondamentale servizio d’ordine e vigilanza.

L’organizzazione esprime grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione ed intende ringraziare tutte le persone che, a vario modo e titolo, hanno sostenuto fattivamente l’edizione 2018 di questo straordinario “Presepe Vivente”: tutti gli operatori commerciali ed economici che hanno offerto un contributo economico; tutti i cittadini e visitatori che hanno partecipato, contribuendo anche con un’offerta-contributo; il fantastico gruppo di attori e comparse; l’insostituibile gruppo di sarte costumiste e scenografe coordinate dalla valente Loredana Tedesco; gli accompagnatori e le guide, coordinate da Guerino Nisticò; gli Organi di Stampa con i giornalisti presenti; il gruppo di fotografi e videografi, coordinati da Isidoro Ermocida e Francesco Menniti, che hanno immortalato e ripreso le scene della rappresentazione e che produrranno video ed album fotografici promozionali; le associazioni locali e tutti i vari collaboratori; l’Arma dei Carabinieri e la Caserma di Badolato con il suo Maresciallo capo Luca Massaro e con relative forze dell’ordine in servizio per tutto il pomeriggio di venerdì; le attività commerciali ed i ristoranti del borgo che hanno offerto ai tanti visitatori un ottimo servizio ristoro; il popolo e la comunità di Badolato tutta, per la fattiva collaborazione e per la concessione di spazi-luoghi per le scene, a partire dal suo fantastico borgo e dalle sue straordinarie ed immense donne del rione “U Destru”; l’impresa edile e gli operai di Andrea Ermocida, la ditta di impianti elettrici di Pasquale Battaglia, l’Edil Lentini dei F.lli Lentini, Domenico Leuzzi e la Costa degli Angeli srl, il CIR ed i fratelli migranti Yaya e Diakite che hanno dato uno mano d’aiuto, la famiglia di Pinuccio Stefanelli con lo staff de “Le Terrazze/Stilla Chiara”.

Si coglie qui l’occasione per ricordare a tutti che la Lotteria a sostegno del “Presepe Vivente” è ancora operativa e che l’estrazione finale dei biglietti vincenti avverrà in data 6 Gennaio 2019. I numeri vincenti estratti verranno comunicati via web e social e con pubbliche locandine affisse nelle bacheche comunali. AUGURI PER UN BUON 2019 A TUTTI !!!