Francesca, ragazza Down, e la madre si laureano insieme all’Università della Calabria

Francesca e la madre Loredana Ambrosio – come riporta L’Avvenire – si sono laureate all’Università della Calabria discutendo insieme le tesi di laurea in Teoria delle relazioni sociali, relatore il professore Ciro Tarantino nel corso di Comunicazione e Dams. Il titolo delle loro tesi: “Critica della predestinazione sociale”.

Una battaglia quotidiana, quella della famiglia Pecora, contro i pregiudizi e lo scetticismo sulle possibilità per Francesca di raggiungere traguardi come un diploma o la laurea: «Sarei felice se la storia di Francesca potesse essere un messaggio di speranza per i tanti genitori fermati o comunque rallentati dalle istituzioni. Durante questi anni mi hanno più volte fatto temere che questo impegno intenso potesse provocare danni a mia figlia, a cominciare da blocchi mentali», ha detto all’Avvenire la madre Loredana. (Il Messaggero)