Francesco Fragomele nuovo presidente di “CiCredo”, tante novità e nuova linfa per l’associazione calabrese

Nei giorni scorsi, a Catanzaro, alla presenza di una nutrita platea tra associati, curiosi e giornalisti, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno sociale per l’associazione socio culturale “CiCredo”. Tante novità all’orizzonte, le più importanti dal punto di vista organizzativo e d’immagine. Viene infatti nominato un nuovo Consiglio Direttivo, capace di garantire un più proficuo lavoro di integrazione sociale e politica dell’associazione sul territorio Regionale. All’unanimità dei soci è stato scelto come nuovo Presidente, in carica per i prossimi sette anni, Francesco Fragomele, il quale, visti i recenti successi elettorali, ha dimostrato eccellenti capacità amministrative ed organizzative.

Nelle more della serata è stato, inoltre, presentato il nuovo simbolo associativo che, pur mantenendo la solita semplicità di carattere, viene aggiornato con un innovativo logo (la Regione Calabria coronata da una fiaccola tricolore) che ha il compito, specifico, di concentrare l’attenzione sulla provenienza storica ed ideale dell’associazione “CiCredo”. Il presidente Fragomele, nel suo discorso di ringraziamento ha dichiarato: “Ci Credo è nata dall’esigenza di descrivere una Calabria orgogliosa e tenace, capace di raggiungere con le proprie forze mete sin ora tenute troppo lontane.

Noi proveremo con questo mandato a concentrarci attivamente sullo sviluppo economico, turistico, lavorativo e sulla capacità di fare impresa, al fine di garantire un presente d’innovazione sociale e politica a questa terra.” “La Calabria” ha concluso il Presidente di CiCredo “deve riscoprire il suo carattere tenace, vorace e profondamente unico. Interdipendenza, amore e passione,chiediamo solo questo”.

Al fine di integrare il lavoro associativo con il mondo dei social è stata inaugurata una nuova pagina facebook e twitter. A breve novità sui prossimi incontri ed appuntamenti dell’Associazione CiCredo su tutto il territorio Regionale.