“Friday Night Live Music”: la musica dell’estate al Room 21 di Soverato ogni venerdì

Continua la musica live tutti i venerdì anche nel mese di Agosto.

La musica non si ferma mai a Soverato nella splendida location del Room 21 Speakeasy. Ad esibirsi, anche nel mese di Agosto 2018, presso il noto cocktail bar in stile “speakeasy”, saranno musicisti affermati ed artisti meno conosciuti ed emergenti, per una serie di appuntamenti esclusivi e di grande qualità.

Si inizia venerdì 3 Agosto con CRISTINA RUSSO & NEO SOUL COMBO. La cantautrice catanese Cristina Russo porta in giro per l’Italia il nuovo progetto con la sua band NeoSoul Combo composta da Angelo Di Marco (tastiere), Mario Nasello (basso) e Marco Di Dio (batteria). Il sound è Neo Soul contaminato da Nu Reggae, Blue-Eyed Soul, Jazz, Urban Fusion. Melodie cantate in Italiano, altre in Inglese. “Perché musica è tutto quello che vuoi e devi poter esprimerla come vuoi” afferma Cristina, semifinalista nei 60 a Sanremo Giovani 2016 con la “Barca Blu” e nel 2017 in finale per Primo Maggio a Roma con “Gravity”. Tra le varie date del tour estivo 2017 spicca l’esibizione della band all’internazionale Porretta Soul Festival, in provincia di Bologna. Dopo i dischi di musica siciliana in chiave jazz lounge & fusion (Siculounge project) prodotti da Roccascina Audio Produzioni per la milanese Halidonmusic, il rock indie dei Crista è Di Dio con “Confluenza” ed il disco singolo dedicato e cantato insieme a Fabio Concato, “A modo Mio”, ecco il nuovo lavoro assolutamente black di Cristina Russo. Il soul: la musica dell’anima si denota, infatti, in molti brani, così come le sonorità New Wave anni ’80. L’album, prodotto da Marco Di Dio per l’etichetta Siciliana Roccascina, è in uscita. Quest’anno la band sarà al Suoni di Marca Festival a Treviso il 31/7 aprendo il concerto di Nina Zilli.

Venerdì 10 Agosto sarà di scena KISS THE CATS, trio rockabilly composto da Vincenzo Maida – VINNY the CAT (voce e chitarra), Francesco Tropea – The BOSS (contrabasso e controcanto) e Isidoro Ugo – BIG EASY (batteria e controcanto). La Band di Soverato nasce nel novembre del 2013, quando i tre musicisti decidono di intraprendere un cammino in ambito artistico musicale che si rifà alle vecchie sonorità Rock anni ’50 partendo da Elvis, Eddie Cochran, Johnny cash, Gene Vincent, Johnny Burnette ecc.

La musica live proseguirà venerdì 17 Agosto con AROMA FUNKY, formazione composta da Daniela Butera (voce), Davide Agostino (basso), Emanuela Fuduli (batteria), Gian Maria Agostino (chitarra) e Tommaso Agostino (tastiera). La band lametina, formatasi nel 2004, porta in giro uno spettacolo che racconta anche la storia del funky rappresentata da fatti e personaggi, proponendo un repertorio di brani internazionali ed italiani oltre a qualche hit riarrangiata, ma mantenendo sempre uno stile e un sound molto personale e definito.

Il venerdì 24 Agosto appuntamento con MISS PINEDA TRIO per un divertente omaggio alla canzone italiana con alcune composizioni originali. Il trio è composto da Monia Pineda alla voce, Pino De Fazio all’hammond e Alessandro Marzano alla batteria. Tra Jazz, Retrò, Swing e Latin, il repertorio viene rielaborato con arrangiamenti articolati, armonie ardite e forti cambi ritmici che uniti alla vocalità istrionica della cantante, rendono unico lo spettacolo della band. Nel vasto repertorio potrete ascoltare brani di artisti celebri come Gaber, Quartetto Cetra, Mina, Buscaglione, Modugno…fino ad arrivare ad artisti più recenti come Vasco Rossi, Renato Zero, Fabio Concato, Sergio Caputo, Paolo Conte e tanti altri.

Concluderà la rassegna venerdì 31 Agosto il duo acustico folk chitarre e voci COLIN & CAROLINE, in esclusiva al Room 21 di Soverato per l’unica tappa italiana del tour. Colin Healy e Caroline Mauck arrivano dalla Virginia e, dopo anni di ricerca musicale in diverse direzioni ed esperienze come artisti solisti, hanno dato vita a questo duo proponendo cover e testi originali che testimoniano la loro crescita artistica ed il livello qualitativo elevato raggiunto come cantautori ed interpreti. La loro canzone “More Than Gravity” è stata inclusa nella serie originale di Netflix del 2017 “13 Reasons Why” e vantano un numero altissimo di visualizzazioni sulle varie piattaforme social. È in uscita il loro primo EP di 5 canzoni “Wish I Was” e sono in tour per presentarlo al grande pubblico. L’ingresso ai concerti è gratuito, è gradita la prenotazione.