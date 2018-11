Si sono tenuti stamane all’alba e in forma privata, a Plati’, nel Reggino, i funerali di Francesco Barbaro, detto “u castanu”, deceduto nei giorni scorsi in carcere a Parma.

Il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, aveva emesso un provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne. Il provvedimento era stato assunto per scongiurare problemi per l’ordine pubblico.